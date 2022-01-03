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大火襲捲科州小鎮 尋獲失蹤1人 搜索令查起火點

2022/1/3 12:43
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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國科羅拉多州數個小鎮遭大火吞噬，摧毀991棟建築物。失蹤的3人中，目前找到1人，另兩人恐已喪生。當局正調查大火起因，並下令搜查某一個地點。

這場野火橫掃科州幾個小鎮的大片土地，數以千計民眾在幾乎無預警情況下被迫逃生。

波爾德郡（Boulder County）警長派勒（Joe Pelle）告訴媒體，3名失蹤者中「已找到1人，目前狀況良好」，並說另兩人還在搜尋中。

派勒說，火熱的瓦礫碎片被大雪覆蓋，影響了救援工作。

這場名為「馬歇爾大火」（Marshall Fire）的火災去年12月30日在極乾燥地區引燃，再加上每小時160公里的陣風助長火勢。

大火襲捲蘇必略（Superior）和路易維爾（Louisville）小鎮，而科羅拉多州最大城市丹佛（Denver）就在不遠處，成千上萬的民眾在沒有獲得太多警示的情況下，不得不逃離家園。

法新社報導，起火原因仍在調查中，而當局昨天下令搜查一個地點。

科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）今天告訴美國有線電視新聞網 （CNN）：「仍在調查大火起因，尚未有消息。」他又說，正在進行專業調查，結合聯邦調查局（FBI）和法醫的專業技術。

波利斯表示：「當然，若有任何人是這場大火的肇因，我們希望他們將依法負完全責任。」

派勒今天表示，總共有991棟建築物在大火中燒毀，絕大多數是房舍。另有約127棟受損。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110103

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