葉門青年運動扣留船隻 沙國稱船上載運醫療設備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德3日綜合外電報導）親伊朗的葉門反抗軍青年運動（Houthi）劫持一艘懸掛阿拉伯聯合大公國旗幟的貨船。青年運動表示，這艘船隻從事「敵意行動」，沙烏地阿拉伯則表示，船上載運醫院設備。

沙烏地國營的沙烏地新聞社（SPA）引述沙國聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）的話報導，這艘船在昨天午夜前不久遭到攻擊，當時船隻正從葉門在紅海的索科特拉島（Socotra）駛往沙烏地的吉贊港（Jizan）。

以沙烏地為主的聯軍和葉門青年運動間的戰鬥，迄今已持續逾6年。

聯軍曾指控青年運動攻擊在紅海航行的船隻。紅海是通往蘇伊士運河的要道，也是全球最忙碌的海上航線之一。

沙國聯軍表示，這艘船在葉門西部港口荷台達（Hodeidah）外海遭劫持。

青年運動發言人表示，船隻載運軍事設備，從事「危及葉門人民安全穩定的敵意行動」。他還表示，該船不同國籍的船員仍在船上。青年運動掌控了葉門北部大部分地區。

沙烏地新聞社報導，這艘船載運了一座關閉的野戰醫院的設備。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）昨天深夜表示，他們獲報一艘船隻在葉門拉斯伊薩港（Ras-Isa）附近遭到攻擊，目前已展開相關調查。拉斯伊薩港位於荷台達北邊一點點。

目前還不清楚，這兩起是否為同一起攻擊事件。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110103