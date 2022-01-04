接種疫苗或每週自費篩檢 星巴克要求美國員工2擇1

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（中央社西雅圖3日綜合外電報導）美國咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）表示，美國員工必須在2月9日前完整接種疫苗，或每週接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測。

美國工作安全與保健局（Occupational Safety and Health Administration）去年11月發布強制令，要求100人以上企業的員工施打COVID-19疫苗，或每週接受採檢，總部位於西雅圖的星巴克今天表示，正在採取行動回應當局的政策。

這項強制令面臨諸多法律挑戰，美國聯邦上訴法院（U.S. Court of Appeals）上個月允許實施職場強制令。最高法院將在7日聽取口頭辯論，並可能迅速作出裁定。

星巴克要求22萬8000名美國員工在1月10日之前提供他們的疫苗接種情況。

星巴克營運長卡佛（John Culver）去年12月末在給員工的一封信中表示：「我了解員工對疫苗接種有不同看法。我和每一位領導人的責任是盡我們所能，協助保護你的安全，並盡可能創造最安全的工作環境。」

星巴克表示，完整接種疫苗意味施打兩劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗，或是一劑的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

如果員工選擇每週接受採檢，他們必須自費到藥局、診所或其他有人員進行篩檢的地方做檢測。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110104