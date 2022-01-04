歐盟化學顏料新法規生效 紋身愛好者選擇恐受限

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾4日專電）歐洲聯盟今天實施一項化學顏料新法規，禁止有疑慮成分的彩色顏料使用在人類皮膚上，紋身愛好者顏色選擇將會受限，業者則反彈恐影響生意。

歐盟今天公布實施紋身顏料等化學品的新規定，表示為保護歐盟公民，限制使用有疑慮的物質使用在皮膚上，因這些物質恐會導致癌症、基因突變、傷害生殖系統、及刺激皮膚等。但強調目的不是禁止紋身，而是讓紋身使用的顏料更安全。

歐盟表示，過去的研究顯示紋身曾引起過敏和皮膚問題，部份成員國已先一步立法限制紋身顏料中有害化學物質，但這次是從歐盟層面發布，能夠保護整體歐盟公民，無論他們在哪個國家紋身，以及顏料在哪裡製造。

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不過，新制雖從今天開始生效，但歐盟表示關於顏料「藍15」和顏料「綠7」禁令則延後一年至2023年1月4日才生效，多出來的一年期間，可讓企業有更多時間為這2種顏料尋找安全的替代品。

在新制生效前，歐洲的紋身業者已經反彈，因Covid-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，紋身生意已大受影響，而今又為符合法令，許多種顏料可能無法再用，若製造商未能即時推出替代品，消費者選擇勢必受限，或是新開發的顏料色牢度不夠持久，都可能會影響生意。（編輯：韋樞）1110104