Omicron病例激增 英國首相強生仍抵拒採封鎖措施

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）儘管在Omicron變異株的助長下，英國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增病例再創新高，英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，英格蘭可以不必關閉經濟而度過這波疫情。

英國COVID-19單日新增病例再創新高，首度突破20萬例，來到21萬8724例。ˉ

強生表示，他會繼續推動上月在英格蘭推行的「B計畫」措施，包括在公共運輸和商店戴口罩，但不限制集會或關閉公司行號。

他指出：「未來幾週將充滿挑戰，無論是在英國，還是全世界。一些服務將因為人員短缺而受到嚴重影響，這是無可逃避的。」

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，英國的病歿率似乎未隨新一波疫情增加。ˉ

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不過英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）說，沒有證據顯示倫敦這一波病例已到峰頂，一些年輕族群的新增病例數可能趨於平緩，但住院與爆發嚴重併發症風險最高的較年長族群，病例仍在激增。

倫敦帝國學院（Imperial College London）流行病學家佛格森（Neil Ferguson）表示，目前全英國住院人數大致上還在增加。他認為疫苗可預防重症，且幾乎可以確定Omicron本質上毒性較低，但疫情還是會對衛生體系構成壓力。（譯者：陳政一）1110105