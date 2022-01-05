美跨年夜出生龍鳳胎生日不同年 機率200萬分之1

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州葛林斐德4日綜合外電報導）美國一位母親於跨年夜生下龍鳳胎，哥哥艾佛瑞多當地時間23時45分出生，15分鐘後新年鐘聲敲響，妹妹艾林才報到。醫院說，據估計，雙胞胎生於不同年的機率是200萬分之1。

28歲的龍鳳胎母親馬德瑞加（Fatima Madrigal）今天在加州葛林斐德（Greenfield）接受路透社訪問時表示：「這是個驚喜。」

馬德瑞加2021年12月31日23時45分在加州沙里納斯（Salinas）生下艾佛瑞多（Alfredo Antonio Trujillo）；15分鐘後，午夜鐘聲響起，醫院工作人員迎接2022年之際，艾林（Aylin）呱呱墜地。

馬德瑞加的預產期原為1月16日，楚希尤（Trujillo）全家欣喜若狂迎接不同年不同月不同日出生的雙胞胎兄妹報到。

馬德瑞加表示：「我有點驚訝，因為我的家族中沒有雙胞胎，我伴侶一家也沒有。因此我們對有幸（一次）生下兩個孩子感到驚喜，而且是一男一女，所以我們兒女雙全。」

馬德瑞加說，目前艾佛瑞多和艾林會在同一天慶生，自己會盡可能向兩個孩子解釋。

楚希尤兄妹在納提維達醫療中心（Natividad Medical Center）誕生，院方指出，美國每年大約有12萬對雙胞胎出生，但生日不同的雙胞胎相當少見，有些人更估計，雙胞胎在不同年份出生的機率為200萬分之1。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110105