北韓批美國企圖阻礙北京冬奧 侮辱奧運精神

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（中央社首爾7日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓以「敵對勢力」和全球疫情大流行為由表示無法參加下個月的北京冬奧，指控美國聯合盟友企圖不讓這場奧運成功舉辦。

北韓中央通信社報導，北韓奧林匹克委員會和體育部致函中國的北京冬奧組織委員會等對口單位，表達他們儘管缺席卻支持這場奧運之意。

路透社提到，北韓去年以憂慮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由，未組隊參與東京奧運，遭國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，IOC）禁賽至今年底，意味北韓這次將無法參加北京冬奧。

這封信函寫道：「因敵對勢力的動作和全球疫情大流行之故，我們無法參加這次冬季奧運，但我們會全力支持中國同志們籌辦精彩紛呈的奧運盛典。」

信中批評美國聯合盟友搞小動作，是「對國際奧林匹克憲章（Olympic Charter）精神的侮辱，以及企圖讓中國國際形象蒙羞的下流勾當」。

白宮去年12月宣布，由於中國人權「暴行」，美國政府官員將抵制2022北京冬奧，但美國運動員赴北京參賽將不受限制。

英國、澳洲和加拿大等其他多國之後也宣布外交抵制。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110107