採訪黑道老大 海地2新聞工作者遭敵對幫派擊斃

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（中央社太子港6日綜合外電報導）根據海地警方和當地媒體說法，疑似幫派成員今天在首都太子港（Port-au-Prince）市郊對一群前來採訪敵對幫派首腦的記者開槍，造成2名海地新聞工作者身亡。

一名海地警政官員匿名透露，這兩名遭殺害的新聞工作者分別為Ecoute FM電台記者魏斯利（Amady John Wesley）和當地媒體記者路易聖特（Wilguens Louissaint）。Ecoute FM電台總部設在加拿大蒙特婁（Montreal）。

路透社和法新社報導，Ecoute FM發表聲明證實魏斯利遭到殺害，總監阿提斯（Francky Attis）痛斥這是「野蠻的犯罪行徑」。

阿提斯譴責，本案是「對生命權和新聞工作者在這個國家自由進行工作的嚴重攻擊」。

上述警政官員表示，第3名新聞工作者在攻擊中倖免於難。

有多個幫派正在命案發生地點拉布勒12區（Laboule 12）爭奪地盤。（譯者：李佩珊/核稿：張佑之）1110107