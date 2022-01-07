印度疫情加劇 單日新增病例破10萬

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（中央社記者林行健新德里7日專電）印度COVID-19疫情雖一度歷經7個月的和緩階段，但單日新增病例再次隨著Omicron變異病毒株的肆虐加劇，整體疫情今天突破10萬例。

印度衛生部今天公布數據，全印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例達11萬7100例，較前一天增加28.8%，有302人死亡，目前染病醫治中病例計達37萬1363例。

上次印度通報單日新增病例超過10萬例，已是去年6月6日，之後因疫苗政策奏效，一度連續數月把單日新增病例數一直控制在1萬以下。然而，這樣的情況在去年12月初發現首例Omicron病例之後出現逆轉。

印度COVID-19單日新增病例排列前3的省分或轄區依序為馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的3萬6265例；西孟加拉省（West Bengal）的1萬5421例；以及德里首都轄區的1萬5097例。

馬哈拉什特拉省是印度商業大城孟買的所在地。

雖然印度衛生部官方數據顯示，全國累計確診Omicron病例僅3007例，但就德里政府的說法，光是德里的新增COVID-19病例當中，就有至少8成是感染Omicron。

去年12月27日，印度奧里薩省（Odisha）一名50歲染疫婦女死亡，檢測結果於前天公布，證實感染Omicron。

堪坡印度理工學院（IIT Kanpur）數學教授亞格拉沃（Manindra Agrawal）昨晚在推特預測，德里每日新增病例可能在2月底至3月初之間達到高峰，介於3萬5000至7萬例，孟買則為3萬至6萬例。

但亞格拉沃認為，這兩座城市的醫療體系不會崩潰，因為染病者的住院率僅在3.5%左右。

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為阻止或延後疫情的爆發，印度許多地方已採取嚴格的宵禁及其他措施，以德里為例，平日宵禁時間為晚上10時至次日清晨5時，周六及周日全面封城，但民眾仍可出門到鄰近地區購買民生用品。

另外，政府部門除必要服務以外，都採居家辦公，民間公司也只允許5成人力上班；市場採每隔一天開放、公共交通工具和捷運和公車正常營運，但乘客必須戴口罩。（編輯：黃自強）1110107