將2月大兒子放冰箱冷凍庫 日男疑虐嬰遭警逮捕

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本42歲男子西岡竜司涉嫌在去年將僅2個月大的兒子放到攝氏零下18度的冰箱冷凍庫，遭到日本警方逮捕；男嬰身上還被發現多處骨折，現已交由社福機構照顧。

日本放送協會（NHK）、時事通信社報導，西岡住在大阪東住吉區，是一名上班族，他與妻子、2歲大的長男與不滿1歲的次男同住。

警方表示，西岡涉嫌在去年4月家族旅行時，於4月15日深夜於福岡市的旅館中，將年僅2個月大的次男關進客房冰箱的冷凍庫與冷藏庫中。

去年8月，西岡夫妻因次男左腳腫大，帶去大阪市內的醫院就醫，被醫護發現男嬰身上多處骨折，西岡家兩名男童被認為有受虐疑慮，暫時交由地方政府的社福機構兒童相談所照顧。

警方接獲通報後，調查西岡的手機與電腦，發現有次男被關在冷凍庫的照片，以及西岡用玩具直升機去撞次男手部的影片等；警方以西岡涉嫌虐嬰將其逮捕，並將調查次男骨折的原因。

西岡在警詢時否認有意施暴，聲稱是因為覺得孩子可愛而想惡作劇。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110110