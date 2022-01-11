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Omicron重創秘魯 1月首週7萬確診創紀錄

2022/1/11 13:21
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（中央社秘魯首都利馬10日綜合外電報導）Omicron變異株為秘魯帶來第3波COVID-19疫情，衛生官員今天告訴媒體，秘魯1月首週獲報7萬例確診，創疫情以來最高紀錄。

路透社報導，秘魯政府衛生官員塞爾索（Dante Cersso）告訴記者，新的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單週確診人數超越先前的最高紀錄。之前紀錄是去年4月第2週的6萬7107人。

當時秘魯正經歷殘酷的第2波疫情，而根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的資料，秘魯在第2波疫情中的人均死亡率高居全球第1，有約0.5%的秘魯人死於COVID-19。

根據秘魯衛生部資料，這波病逝人數未隨染疫人數激增而飆升，這與其他國家的情況也類似，感染Omicron的確診人數雖然暴增，但病歿人數卻相對較少。

根據牛津大學數據庫之一的「數據看世界」（Our World In Data），有65%的秘魯人已經接種兩劑疫苗，當地也提供追加劑，供所有打完第2劑疫苗滿3個月的成人接種。

南美洲雖在前幾波疫情遭到重擊，但已成為全球疫苗接種率最高的地區。

鄰近秘魯的玻利維亞、阿根廷最近幾週獲報的確診人數，也因高度傳染力的Omicron而創新高。

秘魯上週收緊部分防疫措施，以降低新一波疫情高峰帶來的衝擊。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110111

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