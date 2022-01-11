Take-Two收購手遊開發商Zynga 出價3516億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約10日綜合外電報導）俠盜獵車手（Grand Theft Auto）電玩開發商Take-Two今天表示，將以127億美元（約新台幣3516億美元），買下手機遊戲「農場鄉村」（FarmVille）開發商Zynga，以擴大手遊市場版圖。

這宗交易將創下電玩產業最大合併案，一旦雙方合併將創造一家市值近300億美元的電玩大廠，版圖橫跨電玩主機、個人電腦和行動裝置等，就在手遊人口日益攀升之際。

在這宗交易中，Take-Two提出以相當於每股9.86美元的價格收購Zynga，較Zynga的7日收盤價溢價64%。涵蓋債務，這起交易金額達127億美元。

Take-Two宣布這宗交易的時間點，就在該公司計畫推出更多旗下遊戲手機版，當中包括碧血狂殺（Red Dead Redemption）和NBA2K。

Take-Two這宗交易的目的也希望能擴大在美國和西歐等核心市場以外的成長。Take-Two表示，Zynga的遊戲玩家遍布超過175個國家。

電玩遊戲顧問公司Kantan Games執行長托多（Serkan Toto）表示：「這是起重磅交易，Zyngau已在電玩產業潛在收購名單很長一段時間。」

這起交易預計在今年上半年完成。同時也有45天的尋購期（go-shop period），意味著在2月24日以前，Zynga可以和其他的潛在買主商談條件更好的交易。

Take-Two執行長哲尼克（Strauss Zelnick）說：「我們開心地宣布我們和Zynga的轉型交易，這將讓我們的事業更多元化，建立我們在行動裝置的領先地位，行動裝置是互動娛樂產業成長最快速部門。」

總部設於紐約的Take-Two上一會計年度營收達34億美元，員工近5100人；Zynga總部則位於洛杉磯，營收達20億美元，員工約3000人。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110111