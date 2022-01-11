抗癌藥能有效對抗Omicron 製藥商PharmaMar大漲

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（中央社馬德里11日綜合外電報導）西班牙製藥商PharmaMar今天股價大漲將近20%，主因PharmaMar表示實驗室試驗顯示抗癌藥物Plitidepsin能有效對抗Omicron等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）主要變異株。

PharmaMar表示，刊登在「生命科學聯盟」（Life Science Alliance）期刊的這項試管試驗結果顯示，也被稱為Aplidin的Plitidepsin對所有變異株都有強大抗病毒效果，也能將動物肺部組織檢測到的病毒載量減少99%。

在同一份報告中，也包含之前刊登過的第一期和第二期臨床試驗讓COVID-19住院患服用Plitidepsin的正面效果。現在Plitidepsin正進行第三期臨床試驗。

PharmaMar董事長費南德茲（Jose Maria Fernandez Sousa）在聲明中表示：「目前我們看到的有關Plitidepsin所有數據，都證實了我們對其抗病毒活動的當初假設。」

PharmaMar股價在下午盤初大漲19%，有望創下將近一年來最大漲幅。PharmaMar去年1月傳出與Plitidepsin相關的利多後，股價也聞訊攀漲20%左右。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110111