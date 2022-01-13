北韓試射飛彈 美制裁涉武器採購人員和俄國公司

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）北韓近月連番試射飛彈，美國財政部今天針對6名北韓人、1名俄羅斯人和1家俄國公司實施制裁，理由是他們替北韓的武器計畫從中國與俄羅斯採購物資，要為此負起責任。

美國財政部表示，這項制裁行動是為防止北韓的武器計畫精進，並遏止北韓擴散武器技術的企圖。

這是美國總統拜登政府首度專門針對北韓武器計畫而實施制裁。拜登政府曾試圖與平壤對話，以勸說北韓放棄核彈與飛彈，但未成功。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，華府依舊致力循外交途徑與北韓交涉。

美國財政部表示，北韓自去年9月以來6次試射彈道飛彈，每次都違反聯合國安全理事會（U.N. Security Council）的決議。

負責恐怖主義與金融情報的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）說，這項制裁行動是針對北韓「持續利用海外代表非法取得武器物資」。

財政部指出，國務院已認定在俄羅斯的北韓人崔明炫（Choe Myong Hyon，音譯）、俄國公民阿拉拉（Roman Anatolyevich Alara）和俄國公司Parsek LLC從事「活動與交易，明顯助長了大規模毀滅性武器或運載工具的擴散」。

財政部表示，崔明炫為北韓「第二自然科學院」（SANS）在海參崴的代表，負責從俄羅斯取得電信相關設備。

另外4名北韓第二自然科學院所屬機構在中國的代表沈光錫（Sim Kwang Sok，音譯）、金宋勳（Kim Song Hun，音譯）、康哲學（Kang Chol Hak，音譯）、邊光哲（Pyon Kwang Chol，音譯），以及另1名北韓人吳勇浩（O Yong Ho）也被制裁。

財政部提到，沈光錫在中國大連負責採購鋼合金；金宋勳在瀋陽負責取得電腦軟體與化學物質。

北韓駐聯合國使節團、俄羅斯與中國駐華府大使館及俄國公司，都未回覆路透社的詢問並置評。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110113