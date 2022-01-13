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特斯拉進軍印度 關稅挑戰待解決

2022/1/13 21:57
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（中央社孟買13日綜合外電報導）身價億萬的企業家馬斯克（Elon Musk）今天表示，電動車先驅特斯拉在印度執行期待已久的上市計畫前，現正「應對」來自印度政府的諸多挑戰。

特斯拉在世界最大市場之一印度行銷產品的希望受挫，因為目前必須透過談判以使印度降低進口關稅，否則稅率可能會高達100%。

回應推文詢問電動車在印度的可能開賣日期時，馬斯克（Elon Musk）說，總公司設在加州的特斯拉公司「仍在應對印度政府構成的諸多挑戰」，但未說明進一步詳情。

馬斯克2021年7月推文說，特斯拉希望進軍13億人口的印度，「但印度課徵的是所有大國最高的關稅」。

他並說，特斯拉希望獲得暫時性的關稅減免待遇。

印度對售價超過4萬美元的進口電動車課徵100%關稅，對售價4萬美元或較低價格的進口電動車徵收60%關稅。

特斯拉擔心，高額關稅將使他們無法打入對價格敏感的印度市場。

印度當局已對外國汽車製造商祭出在印度生產的激勵措施，但馬斯克表示，他希望先透過進口來衡量印度市場的需求。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110113

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