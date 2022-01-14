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巴西19世紀古厝 遭土石流摧毀

2022/1/14 07:36
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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西米納斯吉拉斯州歷史古城奧魯普萊多（Ouro Preto，又名「黑金城」）歷史中心的斷頭山（Morro da Forca）今天發生土石流，摧毀一棟19世紀的古厝，所幸無人傷亡。

市政府表示，這座歷史古厝自2012年發生另一次土石流以來就已封鎖，當時市政府技術人員得出的結論是，該建築沒有安全保障。

根據巴西新聞網站g1報導，消防部門上午8時30分左右接到電話到現場進行檢查，由於古厝發現結構問題，附近地區居民都被疏散。不料上午9點10分發生土石流。

據消防部門稱，山坡仍然不穩定，如果再次發生坍塌，附近的酒店和餐廳就有可能受到衝擊。

古城民防局輔導民眾不要經過該地點。根據民房居督導莫提紐（Neri Moutinho），在進行全面的風險評估之前，所有沿河居民都應撤離家園。

民防局指出，最近幾天的雨使地面濕透，由於暴風雨，奧魯普萊多是處於緊急情況的城鎮之一。

民防局地質學家穆爾塔（Charles Murta）解釋說，斷頭山的植被是天然的，但在發生土石流的情況下，穩定性不足；除了山坡本身的傾斜度，最重要的是自去年12月26日以來積累的大量降雨，提高該地區的地質風險。

在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）因降雨造成的25人死亡中，1人在奧魯普萊多：。

奧魯普萊多另一座被國家藝術歷史資產研究所（Iphan）列為一級古蹟、有300年歷史的豪宅1月7日也因大雨發生部分倒塌，所幸無人傷亡。（編輯：高照芬）1110114

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