韓國再升息一碼至1.25% 恢復疫情前水準

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國央行韓國銀行（BOK）今天宣布再次上調基準利率一碼至1.25%，連續兩次會議決定升息，恢復至疫情爆發前水準。

調息後的韓國基準利率與美國的差距約維持在1至1.25個百分點。

韓聯社報導，繼去年11月的上一次會議決定升息後，韓銀金融貨幣委員會今天再次決定升息一碼。韓銀上次連續兩次升息是在14年前，實屬罕見。

韓銀2020年3月考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊導致經濟停滯，將基準利率從1.25%大幅下調至0.75%，5月又再次下調至0.5%，來到歷史低點。直到去年8月才宣布升息一碼，10月會議維持利率不變，11月再升一碼至1%。

韓銀這次快速升息主要考量近期石油及原物料價格上漲、全球供應鏈瓶頸、隨著需求回升而來的通貨膨漲，加上韓國國內家庭貸款增加、資產價格上漲等金融不均衡的現象延續。

LG經營研究院研究委員趙英武（譯音）認為，通膨帶來的壓力促使韓銀決定升息的可能性相當大。

韓國消費者物價年增率去年4月以來連續6個月維持在2%以上，10月起連續3個月增至3%以上，接近4%水準，洗髮精、牙膏、清潔劑等民生用品紛紛喊漲，咖啡、肉品、雞蛋等食品價格的飆漲更是相當有感。

此外，這次升息也有可能是為與美國聯邦準備理事會（Fed）的基準利率保持一定差距，避免資金外流、韓元匯率下跌等狀況。1110114