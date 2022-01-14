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德單日逾8萬確診創新高 建議對12至17歲打追加劑

2022/1/14 11:51
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（中央社柏林13日綜合外電報導）德國通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診逾8萬1000起，寫下單日新高紀錄；德國疫苗接種委員會今天建議，讓12歲到17歲年齡層接種疫苗追加劑。

路透社報導，德國政府因應COVID-19疫情危機主管警告，採檢作業可能遇上瓶頸；不過，衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）表示，德國已有方法能處理情況。

德國追隨美國、以色列和匈牙利，成為世界上幾個率先建議施打追加劑的國家之一。

德國疫苗接種委員會（STIKO）表示，由於COVID-19變異株Omircon蔓延，導致確診病例陡增，也擔心國內醫療系統負荷問題，目前情況看來有必要擴大疫苗施打。

疫苗接種委員會聲明指出，對孩童施打的第3劑應是輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）的mRNA疫苗，且與第2劑施打時間至少相隔3個月。

接種委員會說，對12歲至17歲群體施打追加劑的效力與安全性，雖然相關資料依舊有限，但引發嚴重副作用的風險估計非常低。

由於目前歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）尚未核准對此年齡層施打追加劑，因此德國將負起相關責任。

歐盟藥管局本週表示，正在審核是否批准對16歲、17歲青少年施打輝瑞/BNT追加劑；並預料藥廠也會就12歲至15歲年齡層接種作業提出申請。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110114

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