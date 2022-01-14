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聯合國預測：今明年全球經濟成長放緩

2022/1/14 15:04
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（中央社紐約聯合國總部13日綜合外電報導）在新一波疫情來臨、勞動市場遭遇挑戰、供應鏈緊縮和通膨升高之下，聯合國今天公布報告，預測2022年全球經濟成長4%，比2021年成長5.5%來得低，2023年則增長3.5%。

「2022年聯合國世界經濟情勢與展望」（U.N. World Economic Situation and Prospects 2022）報告指出，2020年全球經濟萎縮3.4%後，成長動能在2021年底開始放慢，包括中國、歐盟和美國等大型經濟體在內，因為財政與貨幣刺激方案效果開始消退，加上全球供應鏈嚴重中斷。

這份由聯合國經濟與社會事務部（U.N. Department of Economic and Social Affairs）所作的報告指出，隨著疫情延續，「主要已開發經濟體和一些大型開發中國家通膨壓力增加，使全球復甦出現額外風險」。

報告說：「2021年全球整體通膨率估計上升至5.2%，比過去10年趨勢率高出逾2個百分點。」

報告也警告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的長期後果正在浮現，就是國家內部與國家之間不平等的情況加劇。

報告預測指出，對於絕大多數開發中國家而言，人均國內生產毛額（GDP）全面復原仍然不可企及，他們將達成的和如果沒有疫情本應達成的人均GDP，兩者之間的差距會一直延續到2023年。

相對地，已開發經濟體的人均GDP，預料會在2023年幾乎完全恢復到疫情前的預測水準。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110114

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