億萬富翁53億賣公寓 紐約房產最昂貴售價之一

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（中央社紐約13日綜合外電報導）「華爾街日報」今天報導，一戶可俯瞰紐約中央公園的頂樓4房公寓以1億9000萬美元（約新台幣53億元）出售，這是紐約房地產史上最昂貴的售價之一。

根據華爾街日報（Wall Street Journal），賣家是醜聞纏身的美國億萬富翁奧奇（Daniel Och），他在兩年前才以9300萬美元、即目前出售價格的一半買下這戶公寓。

根據華爾街日報，這戶9800平方英尺（900平方公尺、約275坪）的公寓位在曼哈頓中心的中央公園南220號，是紐約歷來地產交易最貴的物業之一。

報導中說，公寓被匿名買家買走。

報導中並說，美國對沖基金經理人格里芬（Ken Griffin）2019年以2億3800萬美元購買同一棟摩天大樓的另一戶公寓，這是美國私人住宅有史以來最高售價。

富比世（Forbes）估計，現年61歲的奧奇資產淨值約41億美元。

他創建了紐約奧奇-齊夫資本管理公司（Och-Ziff Capital Management），不過因奧奇直接涉入一項賄賂醜聞，這家公司2019年9月改名為Sculptor。

這家公司截至去年管理375億美元資金，公司在2016年支付4億1300萬美元，將被控賄賂剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）、利比亞和其他非洲國家官員的案件和解。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110114