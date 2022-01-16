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伊朗通報首宗3人感染Omicron變異株不治

2022/1/16 05:12
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（中央社杜拜15日綜合外電報導）伊朗衛生部今天通報，境內出現首宗3人感染具高度傳染力COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株不治病例。

衛生部發言人哈希米（Mohammad Hashemi）告訴國營伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）：「境內感染Omicron變異株病患增至1162人，大不里士（Tabriz）、雅茲德（Yazd）和沙赫爾庫德（Shahrekord）3個城市通報各有一人死於Omicron，阿瓦茲（Ahvaz）則有一名住院患者病情危篤。」

伊朗媒體報導，伊朗本週解除往返鄰近國家以及部分歐洲國家的陸路旅行限制，由於擔心Omicron變異株，仍禁止來自英國、法國以及8個南部非洲國家的旅客入境。

伊朗是中東地區疫情震央，從2020年2月起爆發的5波COVID-19疫情，累計造成13萬2044人不治。國營電視台報導，最近幾個月病故人數呈現下降，今天新增18人死亡，是22個月以來新低。

伊朗約8500萬人口中，逾5300萬人已接種兩劑COVID-19疫苗，且1220萬人已接種第3劑。（譯者：劉學源）1110116

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