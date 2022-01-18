研究：疫情期間常待在家 英人飲酒風險上升

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國今天公布的官方資料顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，愈來愈多國民的飲酒狀況達到危險程度，且難以回落到疫情前的水平。

英國健康改善和差異辦公室（Office for Health Improvement and Disparities）數據顯示，英格蘭有數以百萬計的人正大口吞下對他們健康有害的葡萄酒、啤酒和烈酒。

民調機構「輿觀」（YouGov）每月執行一次調查，每次至少訪問1700人。調查結果顯示，英格蘭約有18%成年人（相當於800萬人）在截至2021年10月的3個月期間內，飲酒的風險增加或變得更高。

相較之下，在疫情於2020年2月爆發前，僅約12%成年人（約為600萬人）的飲酒風險達到這個水平。飲酒問題目前影響約1/4的成年男性及10%的女性。

「輿觀」調查了民眾喝酒的頻率、每回喝多少量、是否有罪惡感，以及是否因喝酒而妨礙日常活動。

英國皇家精神科醫學院（Royal College of Psychiatrists）成癮學系系主任辛克雷（Julia Sinclair）表示，飲酒情況增加，部分原因是人們在家裡喝酒，而在家喝酒的時間可能會比在酒吧長好幾個小時。

辛克雷也認為，防疫封鎖期間的飲酒增加，某種程度上歸咎於這段時間「其他能做的事很有限，於是（飲酒）成了一種習慣」。

辛克雷說：「一些以前只有出門或上酒吧才飲酒的人，現在都在家喝酒。」

她表示：「最好的情況是，每個人突然恢復2019年的飲酒狀態，但我們不太考慮這種情況，因為人們回不去了。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110118