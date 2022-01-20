加州媽多次為兒辦性愛趴 受害少女要求不准保釋

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（中央社記者周世惠舊金山19日專電）美國加州一名母親多次替就讀高中的兒子舉辦青少年喝酒性愛派對，被控39項罪名。受害少女之一昨天在法庭泣訴「被竊走純真」，請求法官不要給予那位加害者保釋的機會。

根據加州法院資料，現年47歲的歐康納（Shannon O'Connor）在2020至2021學年間，為高一的大兒子及朋友們舉辦青少年派對。那時，她兒子是高中足球隊裡高人氣的四分衛。

檢察官所提的法庭文件指出，歐康納在自家為青少年供酒，當他們喝茫之後，「由她授意他們進行性活動…有些人是自願、有些人非自願」，受害青少年達15人。

檢察官提到，在父母們不知情的狀況下，歐康納掩護那些青少年在夜晚外出，並且禁止他們對外人談及秘密派對。

歐康納與任職科技公司高階主管丈夫的房子位於矽谷洛斯加塔斯（Los Gatos）山上，他們還有另一名年紀較小的兒子。那棟房子在上個月售出，她的丈夫與兒子現住德州。

一開始，許多受邀到派對的孩子一度覺得「那位媽媽很酷」。去年春天，歐康納帶著兩個兒子搬到愛達荷州（Idaho），在當地也舉辦類似的派對。

加州「信使新聞」（The Mercury News）報導，去年10月歐康納在愛達荷州被逮捕後，一直被關在舊金山灣區的監獄，她被控39項罪名，包括危害或傷害兒童的重罪、向未成年者提供酒品的輕罪、猥褻兒童和性侵犯等。18日是歐康納第二次向法院請求保釋。

代號Jane Doe 4的受害女孩在昨天的保釋聽證會上對法官指出，「歐康納竊走我的純真，留下這一輩子我難以抹滅的記憶」。

「我擔心她不會受到法律制裁」，女孩泣訴地說，歐康納傷害了許多年輕人，包括歐康納自己的年輕兒子。

根據起訴文件，有一次Jane Doe 4醉茫茫地躺在歐康納家中一個房間的床上，歐康納把保險套交給一名未成年男孩，女孩非常害怕，於是把自己反鎖在浴室裡。

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受害女孩們的陳述中，包括被灌酒喝到吐、被要求與歐康納的大兒子或與其他男孩有性行為，若有人不配合，歐康納會予以「嘲笑」和威脅。她要求青少年要對家長隱瞞、教他們怎麼跟爸媽說謊。

有受害者家長告訴法官，「歐康納無視法律的存在、是名操縱大師」。另一名家長擔心歐康納獲得保釋之後，會持續騷擾或虐待她的孩子。法官將在下月3日裁定是否同意歐康納的保釋。（編輯：馮昭）1100120