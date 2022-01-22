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泰北南邦府盛產陶瓷 公雞碗道盡歷史

2022/1/22 16:01（1/22 16:21 更新）
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泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，特別是由華人帶來的公雞碗文化。圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）展示的公雞碗。中央社記者呂欣憓南邦府攝 111年1月22日
泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，特別是由華人帶來的公雞碗文化。圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）展示的公雞碗。中央社記者呂欣憓南邦府攝 111年1月22日
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（中央社記者呂欣憓南邦22日專電）港星周星馳主演電影「食神」 中的公雞碗讓許多影迷印象深刻，不過很多人不知道，泰國北部的南邦府以製作陶瓷聞名，因此有陶瓷之都的稱號，也是泰國知名的公雞碗出產地。

位於泰國北部的南邦（Lampang）旅遊名氣不如隔鄰的清邁，但事實上南邦擁有著悠久的歷史和豐富的人文風情，離南邦市中心不遠處的塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum），就講述了一段華人移民到南邦的故事以及南邦的陶瓷發展史。

塔那磨里陶瓷工廠的創辦人是1911年出生在廣東的陳森裕，他從廣東移居到越南後再移居到泰國，陳森裕本身就是陶瓷師傅，定居清邁後1955年他在南邦發現了適合製作陶瓷的高嶺土，並隨後在1965年於南邦開設了南邦第一座陶瓷工廠塔那磨里，也設立了南邦第一座龍窯（Dragon Kiln）。

儘管目前的陶瓷作品多數改用電燒，傳統的柴燒龍窯已經沒有在使用，但目前博物館內仍可以看到保存良好的兩座龍窯，讓民眾可以一邊參觀一邊想像當年傳統窯燒的方式。

陳家第二代接著在1990年到2003年間兩度轉型，把陶瓷工廠轉型成為製作藝術陶瓷，相關產品外銷到超過70個國家，接著他們在2012年設立了塔那磨里陶瓷博物館，向社會大眾展示南邦的陶瓷發展歷史、公雞碗的製作過程以及藝術成就。

在農業社會，農民伴隨著雞啼聲日出而作、日落而息，公雞碗因此又代表了諧音的「起家碗」，象徵了農業社會人們以辛勤工作換取安身立命，而通常公雞會搭配上牡丹或是芭蕉，象徵富貴和枝葉繁榮，傳統的公雞碗身會有手掌握住碗的痕跡，塔那磨里製作的公雞碗就保留這樣的傳統。

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由於能夠手工彩繪公雞碗的師傅越來越少，當今許多公雞碗多由機器彩繪，塔那磨里目前只有2位師傅以及陳森裕的大女兒可以手繪公雞碗，純手工的量有限，每天約可以彩繪30到50個碗。

目前在博物館內展示了許多不同種類的公雞碗，例如全世界最小的公雞碗還有鑲金的公雞碗，同時也展示了陶瓷做成的各種物品如花瓶和各式廚具，塔那磨里的發展史具體而微地呈現了南邦府的陶瓷發展史，目前南邦仍有上千座的陶瓷工廠，有些也轉型成為觀光工廠，以寓教於樂的方式讓更多旅客了解南邦的歷史。（編輯：高照芬）1110122

泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）創辦人陳森裕的大女兒在博物館中製作陶瓷碗。中央社記者呂欣憓南邦府攝 111年1月22日
泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）創辦人陳森裕的大女兒在博物館中製作陶瓷碗。中央社記者呂欣憓南邦府攝 111年1月22日
泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）工作人員正在展示製作陶碗的過程。中央社記者呂欣憓南邦府攝 111年1月22日
泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）工作人員正在展示製作陶碗的過程。中央社記者呂欣憓南邦府攝 111年1月22日
泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）的師傅正在手繪公雞碗，這已是越來越少人會的技術。中央社記者呂欣憓南邦府攝 111年1月22日
泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）的師傅正在手繪公雞碗，這已是越來越少人會的技術。中央社記者呂欣憓南邦府攝 111年1月22日
泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）的龍窯，目前已經沒有在使用而是做為展示之用。中央社記者呂欣憓南邦府攝 111年1月22日
泰國北部的南邦府以出產陶瓷製品聞名，圖為塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum ）的龍窯，目前已經沒有在使用而是做為展示之用。中央社記者呂欣憓南邦府攝 111年1月22日
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