日本疫情延燒 擬增加防疫重點措施實施地區

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，已有16都縣正在實施防疫強度稍弱的「防止蔓延等重點措施」。由於疫情未見趨緩，日本政府正研究追加實施重點措施的地區。

日本全境COVID-19疫情延燒，包括東京都、大阪府、京都府等地22日新增確診病例分創當地新高紀錄，造成日本全境22日單日新增首度逾5萬例，也是連5天創歷史新高。

「防止蔓延等重點措施」防疫強度次於「緊急事態宣言」，日本政府在這一波疫情已對16地實施重點措施，包括實施期限到本月底止的沖繩縣、山口縣及廣島縣，及實施期限到2月13日止的東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、群馬縣、新潟縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、香川縣、熊本縣、長崎縣及宮崎縣。

日本TBS電視台報導，首相岸田文雄今天針對追加實施重點措施地區等事項，跟相關部會首長在首相公邸進行商議。

日媒整理，目前已有包括大阪府等15道府縣向中央政府提出或有意提出實施請求，日本政府相關人士表示，預料這一波最多可能追加20個地方。

另外，日本政府正持續檢討，讓原訂實施重點措施到本月底的沖繩等3縣，延長實施到2月13日；岸田明天將舉行相關部會首長會議決定政府政策方針。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110123