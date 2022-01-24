與美同盟牽制中國？ 韓總統候選人：韓中互相尊重

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）南韓最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅今天發表外交安保相關政見，表示任內將「重建」韓美同盟關係。對於是否意在抵制中國，他回應，會在相互尊重基礎上強化與中國的經濟合作關係。

尹錫悅今天在國民力量黨部舉行記者會，發表外交安保相關政見，他表示將重建「在（共同）民主黨政權下崩塌的韓美同盟關係」，在半導體、6G、核電等尖端技術上與美國緊密合作。

為根據憲法守護自由民主精神，尹錫悅承諾當選後將履行北韓人權法，與聯合國等國際機構合作改善北韓人權問題，除北韓以外其他地區發生有損人類尊嚴及價值的事件時，也不會置身事外。

他也提及資源及資安重要性，並以日前因中國管制出口導致南韓尿素短缺事件為例，「應減少對特定國家的原材物料進口依賴度，推動透明公開的海外支援開發計畫」，也被韓國媒體解讀為針對中國的措施。

尹錫悅特別強調重建韓美同盟關係，並提及人權問題，媒體問及在外交政策上是否採取抵制中國立場，尹錫悅指出，「就像我們與美國的安保同盟，中國也與北韓是同盟關係」，「在軍事安保上我們與美國維持同盟關係，但與中國仍在相互尊重的基礎上強化經濟合作。

在兩韓關係上，尹錫悅批評文在寅政府的朝鮮半島和平進程「完全失敗」，表示將採取在北韓達成「實質上」的非核化之前，持續配合國際制裁的立場；對於媒體追問實質非核化的意涵，尹錫悅說明，實質非核化的第一步就是要通過國際驗證，意即核電使用狀況完全透明化，允許所有核開發設施接受稽查。

不過，基於維護人權的立場，尹錫悅也指出，對北韓人民的人道支援應該在不考慮政治因素下持續推動。

尹錫悅也特別提出強化核電外交的政見，表示將廢除文在寅政府的「非核政策」，致力為未來世代發展合理且具中長期規劃的「混合能源」政策。（編輯：韋樞）1110124