烏克蘭情勢緊張 俄國營電視台撇清關係

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）北大西洋公約組織正忙於加強東側軍力，西方各國警告，俄羅斯若入侵烏克蘭，將對俄實施重大經濟制裁。但至少目前觀看俄國國家電視台，不太令人感到戰爭可能迫在眉睫。

俄羅斯國營電視台是當局對全境11個時區發布訊息的必要管道，近日來經常關注其他問題，諸如俄羅斯運動員對北京冬奧的奪牌希望，或日益增加的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例。

不願具名的一位俄羅斯媒體分析人士說：「目前沒有人感覺到敵人就在門口而我們很快就要發動戰爭…根本沒有這種事。」

俄國國營媒體在有關烏克蘭的報導中說，西方的「恐慌」激化了緊張局勢，美國向這個地區增兵，並提供武器給烏克蘭；但絕口不提，俄羅斯在烏克蘭邊界附近部署約10萬名軍隊。

俄國消息（Vesti）電視頻道新聞節目告訴觀眾：「他們捏造了這件事（俄羅斯威脅），幾個月來，美國人一直用這件事嚇唬自己。」

發布這種訊息，正與克里姆林宮堅稱是西方而不是俄國對地區和平與穩定構成威脅的說法如出一轍。獨立民調資料顯示，俄羅斯民眾普遍相信這種說法。

獨立的莫斯科民意調查機構列瓦達（Levada）主任伏科夫（Denis Volkov）談到俄羅斯新聞報導時說：「讓事情持續看起來像是西方在挑激情勢，（對克里姆林宮而言）事關重大。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110126