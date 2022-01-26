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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/107

北約擬本週提出書面答覆 回應俄羅斯安全要求

2022/1/26 22:11
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（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）外交官今天表示，俄羅斯提出多項安全要求後，北約回覆莫斯科的書面提議也接近完稿，預計應可於本週交給俄方。

法新社報導，一名西方國家外交官表示：「俄羅斯提出的安全要求當中有許多項令人無法接受或是不切實際，不過北約的書面回覆指出一些議題，可能可以處理他們的疑慮。問題在於這是否為俄羅斯想要的。」

去年12月，俄羅斯向美國與北約公布兩份草約，內容要美國縮減在東歐的影響力。

此舉令西方國家措手不及，因為正值東歐緊張情勢升高之際，莫斯科在烏克蘭邊界部署約10萬名部隊，西方國家警告這極可能是大規模入侵的前兆。

克里姆林宮要求北約保證，親西方的烏克蘭永遠不會加入北約，此外還要承諾由東歐地區撤軍。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約願意傾聽俄羅斯方面的「擔憂」，不過他堅稱，北約的「基本原則」不容妥協，包括北約夥伴選擇自己路徑的權利。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110126

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