布林肯通電王毅談俄烏緊張 不忘新疆與台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）美國國務卿布林肯昨天與中國外交部長王毅通話，討論俄羅斯與烏克蘭緊張局勢，布林肯希望中國發揮影響力，促使俄國以外交方式解決問題。兩人也談到新疆與台灣議題。

昨天國務院公布的對話紀要中，並未提到兩人觸及新疆與台灣議題。根據國務院紀要，布林肯（Antony Blinken）強調俄羅斯對烏克蘭步步進逼，威脅全球安全與經濟，降溫緊張情勢並採取外交途徑是解決問題的負責任作法。

紀要也提到，布林肯與王毅也就如何一同推進美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月15日視訊通話後的相關工作交換意見，包括管控戰略風險、合作應對衛生安全與氣候變遷。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報上被問到布林肯與王毅的通話時表示，布林肯向王毅表示，美中接觸與對話並坦誠溝通是件好事，以負責任的方式管理競爭，並確保競爭不會外溢成衝突。

布林肯向王毅說明美方在俄羅斯對烏克蘭侵略的看法，以及美方在準備防衛與威嚇的同時，尋求對話與外交途徑解決的努力。中國與俄羅斯的關係不同於美國與俄羅斯的關係，也不同於世上許多國家與俄羅斯的關係，美方期望中國能以具有建設性方式發揮影響力。

除了俄羅斯與烏克蘭緊張局勢外，普萊斯表示，布林肯與王毅也談到北韓近來的挑釁、美方對新疆種族滅絕與違反人道罪的擔憂，也觸及包括台灣在內的更廣泛雙邊關係議題。

一同出席簡報的美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）則表示，美方對中國發出的訊息十分明確，希望北京運用影響力促使莫斯科以外交途徑解決烏克蘭問題，因為「如果烏克蘭發生衝突，對中國也不利」。

不過在媒體問到中國是否在觀察美方如何回應俄羅斯在烏克蘭的行動，以及是否可視為美國因應台灣可能遭到入侵的風向球時，盧嵐並未答覆。（編輯：郭中翰）1110128