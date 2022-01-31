洛杉磯後花園 亞洲庭園隱身杭亭頓圖書館

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洛杉磯近郊的杭亭頓圖書館（Huntington Library）有一處近百年歷史的日本花園。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月31日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）杭亭頓圖書館（Huntington Library）堪稱洛杉磯的後花園，除了收藏歐洲名畫、廣羅世界植物，更可在這裡體驗濃濃亞洲風，漫步中國園林與日本庭園。

杭亭頓圖書館位在郊區的聖馬利諾（San Marino），距離洛杉磯市中心30分鐘車程。雖然名為圖書館，實際上是一處占地近50公頃，結合博物館、美術館和植物園的大型園區。

百年前，杭亭頓圖書館原本是超級有錢人的豪宅。美國19世紀末的鐵路大王亨利．杭亭頓（Henry Huntington）在歐洲經濟蕭條之際，蒐羅大量的珍貴原版古籍、手稿和藝術畫作。在他過世之後，1928年起開放給大眾參觀。

歐式建築內收藏著名畫，戶外園區堪比植物園。不只有大型溫室，還有世界各地不同的植物生態，包括玫瑰園、沙漠區、澳洲花園、亞熱帶花園等。

建築物方面，圖書館、展覽廳富含歐洲氣息，日式、中式庭園則是濃濃的亞洲風。

日本花園堪稱是園區內最受歡迎的區域，將近一個世紀，整個園區從私人豪宅轉型為對外開放的公共花園以來，這個花園就是最多遊客駐足的區域，電影「藝妓回憶錄」（Memoirs of Geisha）曾經在此取景。

日本花園結合了山丘、山谷的高低地形，涓涓溪水流過一道圓形拱橋，地形高點上立著一棟1904年建造的日式建築，走過竹林，映入眼簾的是用砂石模擬自然山水、充滿禪意的「枯山水」。

號稱美國境內最大的中式古典園林也在這裡，依照詩人曹植「洛神賦」詩句取名為「流芳園」。流芳園建於2008年，庭園內有大面積的水池，水面映照著池畔迎風搖曳的柳樹。

置身其中，觀賞橫跨池水的拱橋、涼亭向上翹起的屋簷，彷彿不是身在美國，而是闖入了中國古代的蘇州。（編輯：周永捷）1110131