擋泥牆阻大象返家路 印度政府拆牆讓道

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（中央社記者林行健新德里4日專電）一則拍到大象必須辛苦繞路才能返回森林的影片，使得印度政府立刻拆牆讓道。印度網友對此舉褒貶不一，有人大為感動，也有人要求政府提出長遠之計。

印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）環保廳副首席秘書薩胡（Supriya Sahu）2日在推特分享了一則影片，顯示5頭大象和4頭小象打算跨越鐵軌返回森林，但一面防止土石流的擋泥牆卻擋住了牠們的去路。

這個看似「一家人」的象群只好繞道爬坡而行，龐大的身軀、吃力的腳步，令人相當不捨。所幸當時並沒有火車經過。

薩胡推文說：「象群延著充滿危險的鐵路行走的畫面，令人傷感。所有基礎建設單位應有一套標準作業程序，擬出對野生動物友善的設計，並予以執行。」

她並在推文中標記了印度鐵道部，而鐵道部也很快作出回應。

在隔天的推文中，薩胡附上另一則影片，顯示擋土牆的一部分已被拆除，一名鐵路員工駕駛著怪手，移開泥土與碎石，闢出一個大象可以通行的缺口。

薩胡寫道：「當我們共同合作，我們就可以找出解決辦法。擋泥牆正在拆除，很棒的團隊合作。」

許多印度網友讚揚薩胡的愛心以及鐵道部的迅速回應，印度人尊重生命、願與動物共生的理念，也再次得到證明。

但也有人認為蓋完牆又拆，是浪費人民稅金，並稱拆牆只是權宜之計，建議政府有長遠解決辦法，比如建造野生動物走廊。

網友口中的野生動物走廊，外型類似天橋，在印度許多生態保護區都可看到。（編輯：高照芬）1110204