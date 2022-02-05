摩洛哥5歲童墜深井4天 絕地救援進入最後階段

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（中央社摩洛哥巴伯貝雷德4日綜合外電報導）摩洛哥5歲男童拉揚（Rayan）墜落深井至今4天，牽動人心的馬拉松救援行動今天進入關鍵的最後階段。

法新社與阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）報導，這場救援行動大費周章且極具風險，不僅摩洛哥全國為之屏息，鄰國世仇阿爾及利亞也深深動容。

家住舍夫沙萬（Chefchaouen）偏遠村落的拉揚1日下午失足墜入32公尺深井，救援人員昨天成功把氧氣和水送入井底，但當局之後就對男童最新狀況三緘其口。

成千上萬人聚集在橄欖樹圍繞的事發地點，法新社記者表示，現場緊張氣氛瀰漫，許多民眾替救難人員鼓掌打氣。

這口井直徑僅45公分，以致救難人員無法直接深入援救，若拓寬井口風險又太高，因此當局決定出動怪手，從旁挖出斜坡進入井中。然而井邊土地夾雜堅硬岩石及鬆軟土壤，一個不慎就有坍方風險，讓挖掘行動更形複雜。

今天日落時分，救難隊進入救援最後階段，希望藉著探照燈挖出長3公尺的隧道，設法抵達男童所在地，安全把他救出。

救難隊長馬庫迪（Abdesalam Makoudi）表示：「我們就快到了，我們不眠不休挖了3天，疲倦開始襲來，但全隊沒人放棄。」

男童母親告訴媒體，拉揚失蹤前在附近玩耍。

她噙著淚水說：「全家都出動找他，後來才發現他掉進井裡。我現在還是滿懷希望，我們一定能把他活著救出來。」

摩洛哥梅普新聞社（MAP）報導，醫護人員已經來到現場，一旦救出男童，就可立即替男童檢查。直升機也已在一旁待命，男童救出後即可立即送醫。

這場揪心的救援行動引發網友關注，阿拉伯文主題標籤＃救救拉揚（#SaveRayan）在北非各地的網路瘋傳。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110205