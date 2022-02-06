日本嚴控經濟安全 擬對企業及研究人員等祭罰則

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本首相岸田文雄政府推動的「經濟安全保障推進法案」草案曝光，內容包括為因應網路攻擊及徹底防止先進技術外流，擬對企業及研究人員等祭出「2年以下有期徒刑」等罰則。

日本朝日新聞報導，不過，日本經濟界及執政黨內傳出對國家強化干預感到憂慮，未來仍有可能在協商過程中，對草案進行內容修正。

「經濟安全保障推進法案」草案包含7章共98個條文，由4大重點組成，分別是強化穩定確保國民生活與經濟所必要的重要物資供應鏈、因應網路攻擊的基礎設施的事前審查、先進技術的官民合作，及專利非公開，並附帶相關罰則。

在基礎設施部分，對是否在重要設備中使用有受網攻之虞的外國產品，中央政府將進行事前審查，並載明受審查對象包括電力、石油、機場、鐵道、廣播等14個領域。

受規範企業在引進重要系統時，必須向主管部會大臣提出「引進計畫書」，由中央政府進行事前審查；審查期間原則上為30天。

根據目前草案內容，業者如果沒有提出「引進計畫書」或造假等情況，將可處「2年以下有期徒刑或100萬日圓以下罰金」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110206