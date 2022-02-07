德總理訪美接受專訪 消毒親俄質疑

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）德國總理蕭茲去年12月上任以來在烏克蘭危機一事，被美國政壇批評消極甚至親俄。他在訪美時接受華郵專訪一一澄清，強調與盟國一致向俄傳達信號、經濟與軍力貢獻沒少過。

「華盛頓郵報」指出，這是蕭茲（Olaf Scholz）去年12月8日上任以來首度訪美，將於7日在白宮與美國總統拜登會談。蕭茲在烏克蘭危機期間挨批並未力挺烏克蘭，對俄國總統蒲亭的態度也不夠硬，因此他也藉由首次接受外媒專訪的華郵訪問，說明德國立場。

● 與美團結向俄傳達嚴厲信號 蕭茲力駁傳言

蕭茲表示，這次訪美主要目標是強化跨大西洋的夥伴關係，美國是德國與歐洲最重要的盟國，彼此也都努力向俄國傳達一個清晰的共同信號，即侵烏必定付出昂貴代價。他並肯定拜登在美俄會談時展現的領導力。

華郵問如何看待烏克蘭危機期間許多傳聞稱德國為不可靠的夥伴？蕭茲答稱現實遠比傳聞重要，「而現實是，德國乃北大西洋公約組織（NATO）最大的歐陸成員」，德國始終持續強化軍力，就如何因應俄國威脅烏克蘭一事，也正與北約、歐盟及美國等盟邦合作。

蕭茲表示德國與盟邦對俄國的嚴厲回覆是，若俄國干預烏克蘭，代價將異常高，但德國與盟邦也要盡力避免走上這一步。

● 經援烏國貢獻北約軍力 德國一樣沒少

他強調德國是烏克蘭最堅實的經濟援助者，今後依然如此，過去7年德國提供烏克蘭的經濟援助已約20億美元，兩國從再生能源與新科技等方面合作密切。

蕭茲說歐陸各國裡德國國防預算高居第一，也派出數千名德軍構建北約快速反應部隊，德國也在立陶宛部署數百官兵作為北約「增強前沿駐軍」計畫（Enhanced Forward Presence）表率，目前也已派駐好幾架戰機到羅馬尼亞與盟邦一同空域巡邏，也會到波羅的海的盟國空巡。

● 送鋼盔挨轟 蕭茲：是烏克蘭主動來要

華郵問他怎麼看待外界痛批德國只送5000頂鋼盔給烏克蘭而不提供武器。蕭茲鄭重澄清「首先，是烏克蘭提出這5000頂鋼盔的要求」。

其次，蕭茲強調德國對衝突地區出口武器有嚴格規範，德國從前政府時期就對武器出口嚴格限制，相關作法由來已久，目前只是延續過去的作法。

對於德國政府會否在俄國侵烏時喊卡北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管路的開通程序，蕭茲表示他沒法提供任何具體細節，但在天然氣輸送與歐洲能源主權上，德國與美國有清晰共識，即他們會堅定支持烏克蘭對抗俄國斷供的威脅，會團結且精準地應對俄國。

● 強調德法俄烏4方會談不可少

回答德國要如何減少對俄的能源依賴，蕭茲說再過25年，德國將不再仰賴進口天然氣、石油和煤，完全依靠國內自有再生資源。目前德國能源比重僅25%到26%是天然氣，有來自挪威、荷蘭的進口，俄國進口只佔其中一部分，德國應很快就不用再進口天然氣。

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蕭茲說，2月15日訪問莫斯科時會向蒲亭傳達軍事介入烏克蘭必付昂貴代價的信號，也會在2月14日先訪問基輔。

另一方面，蕭茲強調降溫危機需善盡現有的一切管道，包含美俄會談、北約-俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）、歐洲安全暨合作組織（OSCE），以及經他與法國總統馬克宏大力奔走後恢復的「諾曼第架構」（Normandy format）德、法、俄、烏4方會談。（譯者：陳亦偉）1110207