調停俄烏危機 蒲亭願考量馬克宏具體安保建議

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，他已準備做出妥協，並將研究法國總統馬克宏今天在會談中提出的建議，但他仍將烏克蘭緊張局勢加劇歸咎於西方。

綜合法新社和路透社報導，馬克宏今晚在克里姆林宮與蒲亭長談5個多小時，尋求緩和烏克蘭局勢。兩人會後表示，希望能找到解決方案，化解自冷戰結束以來俄羅斯與西方之間最嚴重的危機。

蒲亭多次感謝馬克宏前來莫斯科，他在聯合記者會上說，馬克宏提出了好幾個值得研究的構想。

蒲亭說：「他的一些想法和提議…或許能作為後續行動的基礎。我們將竭盡所能，找到適合每個人的妥協方案。」

他沒有提供任何細節，但表示待馬克宏明天會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）後，兩人會再透過電話交談。

馬克宏說，他提出了一些「具體安全保證」建議，而蒲亭向他保證會研究這些提議。

法國總統府表示，這些提議包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動新的戰略對話及恢復烏克蘭和平進程的努力。

俄羅斯在俄烏邊境集結數萬大軍，西方擔心這可能是俄國入侵烏克蘭的前奏，蒲亭再次否認這類主張。

他說：「向北約邊界移動的並不是我們。」他指的是北大西洋公約組織（NATO）在東歐的軍事部署。

蒲亭表示，美國和北約在上個月致莫斯科的正式書面回應中「繞過」俄方提出的3大安全要求，包括北約不再向東擴張、不在俄國邊境附近部署飛彈，並將北約在歐洲的軍事部署回復至1997年以前的狀態，但俄羅斯將繼續努力尋求西方答覆。

蒲亭說，美國和北約雖未解決俄國主要安全要求，但雙方仍可針對西方提出的構想繼續談判。

華府和北約表示，俄羅斯有些要求「行不通」，諸如禁止烏克蘭加入北約等，但他們已準備好要與莫斯科討論軍備控制和建立信任措施。

蒲亭表示，尋找解決烏克蘭危機的方法至關重要，而對話還沒有結束。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110208