印尼疫情升溫 研究：多次感染Omicron風險高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟雅加達9日專電）印尼今天通報4萬6843例COVID-19新增確診，是去年7月28日以來新高，並新增65人不治。媒體引述學者研究指出，感染COVID-19變異株Omicron痊癒者，仍可能再多次感染。

印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，今天新增確診比昨天新增案例多出9351例，成長25%。全國有約26.5萬人治療或隔離，疑似個案約2.3萬。

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）報導，印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）說，在已發現的4768例感染Omicron變異株個案中，約80%無症狀或輕微症狀。本土傳播感染Omicron案例已是大宗，約占62.9%。

今天新增個案仍以雅加達的1萬4353例最多，創下2020年初疫情爆發後的第3高紀錄，也是這波疫情年初再起後第2高，僅次於2月6日的1萬5825例。西爪哇今天新增個案增加到約1萬1201例、東爪哇4385例、中爪哇2005例，以及峇里島2556例。

CNBC印尼頻道報導，印尼大學醫學系教授賈德拉（Tjandra Yoga Aditama）研究發現，感染Omicron的患者痊癒後，仍可能再度受到感染，可能達2次或3次、甚至是5次以上，未接種疫苗者再度多次感染的風險更高。

賈德拉指出，接種追加劑疫苗的人也可能多次感染，但接種追加劑而發生突破性感染者，多數不需要住院治療，病情也較不易惡化。（編輯：陳惠珍）1110209