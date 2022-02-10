空巴發展氫動力飛機 擬率先用在韓國仁川機場

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）空中巴士著眼減碳趨勢，推動利用氫燃料發展氫動力飛機，並計畫率先在韓國首爾仁川機場使用。

空中巴士今天發布新聞稿，空中巴士、韓國液空（Air Liquide Korea）、大韓航空及仁川國際機場公司日前簽訂備忘錄，合作研究如何在仁川機場建立氫燃料基礎架構，為第一代氫動力飛機做準備。

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根據這份備忘錄，空巴將提供氫動力飛機地勤作業需求、飛機特性及機隊能源消耗量等資料，與韓國液空、大韓航空及仁川國際機場公司聯手建構一份藍圖，研究如何開始在仁川機場使用氫燃料，接著建立各種情境，支持氫燃料生態系的部署，並連結至韓國其他機場。

空巴說，這項合作是為航空業去碳化的努力，液空集團將提供對於氫價值鏈的全面掌握，包括：生產、液態化、儲存與配送，尤其是對液態氫供應的專業；大韓航空將提供飛機地勤作業，及航空管理與營運的知識；仁川國際機場公司將提供機場開發計畫展望、空中交通管理及航站間燃料配送的知識。（編輯：陳清芳）1110210