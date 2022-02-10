亞股漲多跌少 市場關注美通膨數據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港10日綜合外電報導）亞洲股市今天小幅走高，美國今天將公布通膨數據，恐對美國聯邦準備理事會（Fed）升息計畫帶來影響。

全球股市在部分企業財報數據穩健、經濟進一步重啟，加上俄羅斯和烏克蘭之間緊張舒緩等正面消息帶動下，本週迄今大致走高。

目前的市場情緒雖樂觀，但在美國即將公布消費者物價指數之際，投資人坐立不安。

評論員警告，美國消費者物價數據若高於預估值7.2%，將再創下40年高點，恐對聯準會造成壓力，迫使聯準會採取更積極的行動，控制物價。

部分聯準會官員9日表示，決策者將根據手中的經濟數據做出決議，升息2碼的選項尚未被排除在外。

市場策略師納維里爾（Louis Navellier）說：「在我們明天將受到可怕的通膨消息打擊之際，市場卻上漲，這是為什麼？一言以蔽之，就是財報。財報數字遠比任何人預期佳。所以驚喜不小，財測大體上來說，也不錯。」

華爾街三大指數前一個交易日收高，亞洲股市今天則難以維持動能，盤勢震盪，終場漲多跌少。

日股日經指數收漲0.4%，來到27696.08點。港股恆生指數上揚0.4%，收24924.35點。上海綜合股價指數漲0.2%，收3485.91點。

至於亞洲其他股市，首爾、台北、新加坡、雪梨股市收漲。威靈頓、曼谷、雅加達和馬尼拉股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110210