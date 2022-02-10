日媒撰文分析中國因素 引「玻璃心」籲關注兩岸

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本「外交」雜誌刊登朝日新聞駐台記者專文，引用歌手黃明志歌曲「玻璃心」，分析「中國因素」如何以假訊息和經濟壓力等影響台灣，企圖形塑統一氛圍，並呼籲應關注兩岸情勢。

日本「外交」雜誌是日本外務省發行的雙月刊，對世界局勢提出日本觀點，是日本國內唯一的外交專門期刊。最新的第71期「外交」雜誌中，刊登日本朝日新聞台北分局長石田耕一郎所撰分析文章「動搖台灣的『中國因素』」。

石田在專文中指出，中國企圖利用假訊息傳播及經濟壓力等，在台灣形塑統一的輿論和政治勢力；維護民主並同時對抗威權有其極限，要如何防止台灣被孤立成為焦點。

石田引用馬來西亞歌手黃明志去年推出的爆紅歌曲「玻璃心」，指出歌詞辛辣諷刺中國的愛國網友，在台灣很受歡迎，也可從中窺見台灣如何受到「中國因素」影響，例如中國單方面停止台灣鳳梨等農產品進口，在各種方面對台施壓等。

石田引述去年日本出版「中國因素政治社會學」一書，將「中國因素」定義為「在台灣日常生活中隨處可見、實態卻難以捉摸的中國影響力」。

他說，美國、日本與台灣的研究人員分析，中國不斷對台灣施加軍事壓力，中國解放軍也涉入透過假訊息或經濟施壓；但考慮到對台動武成本，以及軍事行動失敗恐反致台灣獨立的風險，中國的目標是在台形塑不反對統一的輿論和政治勢力。

文中提及，中國嘗試片面改變現狀，不僅限於軍事攻擊。除了總統蔡英文與執政黨民進黨對中國因素保持警戒外，國民黨主流派也提高警覺。

某位國民黨高層分析，即使現在是國民黨執政，中國應該也會對台灣採取相同的手法，例如2020年11月台灣一架F-16戰機在訓練時失聯，網路上隨即出現簡體字的假訊息稱戰機已降落在廈門。

專文內表示，假訊息也對日本帶來負面影響，許多日本企業都曾經歷過中國的政治壓力，在各國政府分享經驗、採取對策的同時，企業也必須進行風險分析。

文內呼籲，日本民眾有權透過選舉向日本政府的國防和外交政策表達贊成或反對，為了防止發生緊急情況及兩岸現狀改變，不能只是煽動危機感，而是必須關注該地區情勢，做出冷靜的判斷。

石田引述黃明志的談話說，如此一來，便能防止威權主義的「鐵拳打在自己頭上」。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110210