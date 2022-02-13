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日本三幸製菓釀5死工廠 過去發生8起輕微火災

2022/2/13 12:21
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本點心製造大廠「三幸製菓」一處工廠11日暗夜發生大火，至少已造成5人不幸罹難。當地消防單位表示，這處工廠此前曾發生8起輕微火災。

日本讀賣新聞報導，這處工廠11日深夜燃起熊熊大火，廠內60多歲到70多歲的4名女性員工不幸葬身火窟。警消在火場另發現一具遺體，研判可能是失聯的兩名20多歲男員工之一。

失火工廠位於新潟縣村上市，死亡的4名高齡女員工分別是68歲、70歲、71歲及73歲，4人都是兼職負責工廠清潔工作。相關人士表示，這處工廠聘請約30名兼職人員負責清潔，通常都是在生產線停機後清潔機械。

當地消防單位事發後共出動約20輛消防車前往灌救，在起火後約11個小時30分後才撲滅火勢。村上市消防本部表示，這處工廠從1982年啟用以來，共發生過8起輕微火災，原因大多是在米果（用米做的點心）烤製及乾燥過程中產生的殘渣燃燒所致。

當地警消人員今天上午繼續搜救失聯人員，並調查失火的可能原因。

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火災發生時在廠區另一棟建築物工作的一名22歲男員工說，火災警報器響起後，工廠就停電了，他慌亂地避難，當下因為不知發生何事而感到很害怕。

三幸製菓總公司位於新潟市北區，以生產知名米菓為民眾周知。根據民間信用調查公司「東京商工研究」（Tokyo Shoko Research）調查，三幸製菓2019年度營業額約567億日圓（約新台幣137億元）。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110213

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