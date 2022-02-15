斯洛伐克國旗照亮台灣夜空 李南陽盼擴大半導體合作

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（中央社記者林育立柏林14日專電）為感謝贈台COVID-19疫苗，高雄燈會在夜空呈現斯洛伐克國旗，受到當地媒體重視，駐斯洛伐克代表李南陽表示，期盼擴大兩國在半導體業的合作。

斯洛伐克「真理報」（Pravda）今天以「斯洛伐克心型國旗照亮台灣天空」為題刊出照片，報導今年高雄燈會利用1500台無人機在夜空展演斯洛伐克國旗，向斯洛伐克捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗表達謝意。

李南陽受訪時表示，善行生生不息，台灣捐贈斯洛伐克口罩，斯洛伐克回贈16萬劑疫苗，如今兩國將深化經濟及投資合作。

他說，台灣希望擴大雙方在半導體業的合作，工業技術研究院預計5月派遣專家出訪斯洛伐克，評估斯國在半導體供應鏈可以扮演的角色；台灣今年將提供斯洛伐克49個獎學金名額，學生可進入半導體學院學習。

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斯洛伐克是歐洲汽車工業重鎮，不過近年受到半導體短缺的衝擊，而台灣是半導體製造大國，兩國有相當大的合作空間。為確保半導體供應的安全，歐洲聯盟（EU）上週才宣布晶片法案，盼吸引各國業者投資。

近來斯洛伐克與台灣關係有升溫趨勢。外交部長吳釗燮去年10月訪問斯洛伐克，表達投資意願。12月斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）大陣仗率領43人訪台，並簽署9項備忘錄，為雙邊關係寫下新頁。（編輯：郭中翰）1110215