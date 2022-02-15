美英領袖通話討論烏克蘭危機 同意保留外交窗口

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天和美國總統拜登（Joe Biden）通電話，雙方同意為烏克蘭危機保留「至關緊要的外交解決窗口」。

美國情報官員示警，莫斯科恐在近日攻擊西鄰烏克蘭。美英兩國領導人今天通話，是世界領袖討論化解烏克蘭危機的最新行動。

英國首相辦公室表示，兩國領袖同意，應保留至關重要的外交窗口，讓俄羅斯能從對烏克蘭的威脅行動中後退一步。

唐寧街發言人說：「兩位領袖強調，任何進一步侵略烏克蘭，會造成俄羅斯的長期危機，同時也為俄國和世界帶來更深遠的傷害。」

發言人表示，他們也強調和俄國在外交上的討論仍是「第一優先」，並歡迎進行各種會談，如俄國和北大西洋公約組織（NATO）盟國已舉行的會談。

「兩位領袖也達成一致意見，認為西方盟國在面對俄羅斯威脅時必須團結，包括若俄國侵略行動升級，西方應對俄國實施重大制裁。」

白宮表示，美英兩國領袖「檢視目前西方因應俄國陳兵烏克蘭的外交努力和威懾效果，並重申他們支持烏克蘭的主權和領土完整」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110215