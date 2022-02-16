大阪等地擬延長防疫管制 沖繩疫情降溫將解除

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日本有36個都道府縣正因COVID-19疫情實施防止蔓延等重點措施。圖為大阪街頭。（共同社）

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本有36個都道府縣正因COVID-19疫情實施防止蔓延等重點措施，其中大阪等21地預定本月20日截止，日本政府研議關西3府縣等都市地區延長實施，沖繩縣等疫情降溫地區可望解除。

日本放送協會（NHK）報導，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施防止蔓延等重點措施的地區中，疫情擴大的速度雖減緩，但重症患者仍有持續增加的趨勢。

大阪府等21個道府縣實施重點措施的期限預定在20日截止，其中北海道、京都、兵庫等地的確診病例數與病床使用率仍維持在高檔，已向中央政府申請延長實施重點措施。

日本政府因此研議對大阪府等關西3府縣及都市地區等地，延長實施重點措施；另一方面，疫情已明顯改善的沖繩縣等地，則研議如期解除。

日本首相岸田文雄將在明天與相關閣員開會討論此事，若確定方向，將親自召開記者會宣布。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110216