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德前總理獲提名俄天然氣公司董事惹議 蒲亭聲援

2022/2/16 14:37
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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）德國前總理施洛德上週證實將成為俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）董事會成員，輿論譁然。俄羅斯總統蒲亭今天稱施洛德「德高望重」，俄國和歐洲人「高興都還來不及」。

施洛德（Gerhard Schroeder）同樣也是俄羅斯石油公司（Rosneft）董事會主席，他本月初證實將任俄羅斯天然氣工業公司董事會成員。

施洛德多年來與蒲亭（Vladimir Putin）的緊密私誼與在俄國收益頗豐的商業往來，在德國早有民怨。隨著俄烏緊張局勢升溫，施洛德漸被視為現任總理蕭茲（Olaf Scholz）和社民黨的一大包袱。

蒲亭與來訪的蕭茲舉行記者會時，回答有關77歲的施洛德被提名為Gazprom董事會成員的問題。

蒲亭說，如果施洛德當選，「就會有一個德高望重且誠實的人，德國和歐洲人都會有一個既能施加影響力，又能直接從Gazprom獲得訊息的人」。 「高興都來不及」。

蒲亭並說，施洛德的任命將是「自然而然的事情」，還說這位德國前總理目前也是北溪（Nord Stream）股東委員會成員。

蒲亭在克里姆林宮接待蕭茲，兩位領導人商談烏克蘭危機的同時，也討論了能源議題。

歐洲天然氣價格今年冬天飆漲，有些人指控莫斯科限制天然氣輸送，以在烏克蘭局勢緊張之際向歐洲施加壓力，同時推動北溪2號天然氣管線通過。

北溪2號管線去年竣工，正待德國監管機構批准。部分西方國家批評北溪2號為地緣政治武器。

蒲亭為這條爭議管線辯護時說：「這是歐洲最大的基礎設施項目之一，意在大幅強化歐洲大陸的能源安全，並有助解決環境問題。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110216

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