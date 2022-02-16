軍力就是外交工具 蒲亭靠精良軍隊威震國際

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）無論是駐紮於烏克蘭邊境，或在俄羅斯廣闊的國境內移動戰車，俄國身經百戰的部隊都讓全世界聽到了總統蒲亭的聲音，而他要的，是重新定義歐洲的安全。

蒲亭（Vladimir Putin）掌權20年，優先要務之一就是重振軍力，前蘇聯解散後不被重視的武裝部隊，現在得到了新戰機、戰車與飛彈，在北極建立新基地，還恢復了冷戰模式的戰略轟炸機巡邏。

專家說，如今，現代化的俄羅斯軍隊成了蒲亭外交政策的重要工具。

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）主任崔寧（Dmitry Trenin）表示，蒲亭眼光很遠。「冷戰結束以來首次，烏克蘭危機讓人看到，俄國準備動用軍事力量，避免西方聯盟更進一步擴張到前蘇聯領土。」

「俄羅斯30年前開始的地緣政治退讓已然結束。」

數月來，俄國持續朝親西方的烏克蘭邊境集結軍隊，西方國家警告俄國攻擊迫在眉睫，並開始撤離在烏克蘭的人員，美國昨天更以俄國兵力高度加速集結為由，將駐基輔使館遷至烏克蘭西部的利維夫市（Lviv）。

數月來，社群媒體滿是俄國戰車停放烏克蘭邊境附近雪地，以及火車載運火箭發射器等裝備的照片。

就選在歐洲聯盟（EU）大門口，俄國與白俄羅斯聯合軍演大秀肌肉，出動S-400地對空飛彈以及鎧甲（Pantsir）防空系統等精良的武器系統。

擁有約100萬名現役軍人與尖端武器的俄國軍隊，是全球最強大的軍隊之一，俄羅斯也是全球第2大核武國。

莫斯科高等經濟大學（Higher School of Economics）軍事分析家卡辛（Vasily Kashin）表示：「軍隊是發揮影響力的很好工具，從軍事角度來看，任何軍力集結都必須加以回應。」

但分析家也指出，除了武力的展現，克里姆林宮幾乎沒有其他有力工具，能在國際舞台上施加影響力，而且俄國軍隊的現代化，也是犧牲經濟多元性以及重大基礎建設和社會計畫換取而來。

無論多讓人畏懼，俄國軍隊都無法和美軍匹敵，一旦戰事爆發，各方都是輸家。

卡辛說：「根據假設，俄軍能在歐洲與北大西洋公約組織（NATO）部隊抗衡一段時間，但整體而論、就傳統武器而言，美國壓倒性勝過俄國。」

「若在歐洲與北約直接軍事衝突，將導致局面失控，終至演變成核子戰爭。」（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110216