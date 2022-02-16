更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診航警沒講曾到北投載女兒 疫調不實開罰6萬元
首頁 / 國際

軍力就是外交工具 蒲亭靠精良軍隊威震國際

2022/2/16 16:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科16日綜合外電報導）無論是駐紮於烏克蘭邊境，或在俄羅斯廣闊的國境內移動戰車，俄國身經百戰的部隊都讓全世界聽到了總統蒲亭的聲音，而他要的，是重新定義歐洲的安全。

蒲亭（Vladimir Putin）掌權20年，優先要務之一就是重振軍力，前蘇聯解散後不被重視的武裝部隊，現在得到了新戰機、戰車與飛彈，在北極建立新基地，還恢復了冷戰模式的戰略轟炸機巡邏。

專家說，如今，現代化的俄羅斯軍隊成了蒲亭外交政策的重要工具。

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）主任崔寧（Dmitry Trenin）表示，蒲亭眼光很遠。「冷戰結束以來首次，烏克蘭危機讓人看到，俄國準備動用軍事力量，避免西方聯盟更進一步擴張到前蘇聯領土。」

「俄羅斯30年前開始的地緣政治退讓已然結束。」

數月來，俄國持續朝親西方的烏克蘭邊境集結軍隊，西方國家警告俄國攻擊迫在眉睫，並開始撤離在烏克蘭的人員，美國昨天更以俄國兵力高度加速集結為由，將駐基輔使館遷至烏克蘭西部的利維夫市（Lviv）。

數月來，社群媒體滿是俄國戰車停放烏克蘭邊境附近雪地，以及火車載運火箭發射器等裝備的照片。

就選在歐洲聯盟（EU）大門口，俄國與白俄羅斯聯合軍演大秀肌肉，出動S-400地對空飛彈以及鎧甲（Pantsir）防空系統等精良的武器系統。

擁有約100萬名現役軍人與尖端武器的俄國軍隊，是全球最強大的軍隊之一，俄羅斯也是全球第2大核武國。

莫斯科高等經濟大學（Higher School of Economics）軍事分析家卡辛（Vasily Kashin）表示：「軍隊是發揮影響力的很好工具，從軍事角度來看，任何軍力集結都必須加以回應。」

但分析家也指出，除了武力的展現，克里姆林宮幾乎沒有其他有力工具，能在國際舞台上施加影響力，而且俄國軍隊的現代化，也是犧牲經濟多元性以及重大基礎建設和社會計畫換取而來。

無論多讓人畏懼，俄國軍隊都無法和美軍匹敵，一旦戰事爆發，各方都是輸家。

卡辛說：「根據假設，俄軍能在歐洲與北大西洋公約組織（NATO）部隊抗衡一段時間，但整體而論、就傳統武器而言，美國壓倒性勝過俄國。」

「若在歐洲與北約直接軍事衝突，將導致局面失控，終至演變成核子戰爭。」（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110216

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族