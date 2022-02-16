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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張4/298

俄烏恐開戰 立陶宛要銀行準備好因應網攻和斷電

2022/2/16 21:50
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（中央社維爾紐斯16日綜合外電報導）由於俄羅斯與烏克蘭的對峙有升級成軍事衝突的風險，根據相關文件和兩名熟悉內情的消息人士，立陶宛中央銀行已通知國內銀行，應為斷電和網攻做好準備。

俄國在烏克蘭邊界附近集結超過10萬大軍，令人憂心俄國將發動進攻。俄國稱已撤離烏克蘭周邊一些部隊，但北大西洋公約組織（NATO）仍敦促俄國拿出證據，還說有跡象顯示更多俄軍正朝邊界前進。

根據路透社看到的信件，立陶宛央行上週發函給各金融企業，要求它們準備好因應斷電、斷網等「極端但可能發生」的情境。

立陶宛央行在信中警告：「區內地緣政治態勢更加緊張，導致網路攻擊威脅增加，其中包括攻擊重要的資訊基礎設施。」

信中敦促立陶宛各銀行擬好應變計畫，來因應勒贖軟體、DDoS（分散式阻斷服務，藉大流量數據試圖癱瘓網路）等網攻；金融企業也得備戰類似於去年SolarWinds的大規模網攻，那場攻擊與俄國境內機構有關，數百家公司和組織淪為受害對象。

但這份信函未點名任何駭客，立陶宛央行未回應路透社的置評請求。

歐洲聯盟（EU）一些監管機關已告知銀行，應準備好因應俄國可能發動網路攻擊。一些金融企業還實施網攻演練，來測試自身的抵抗能力。

烏克蘭資安中心另透過聲明表示，國內兩家銀行昨天遭到網路攻擊，包含最大銀行在內；該中心將矛頭指向俄羅斯。

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞與俄羅斯共用一個從莫斯科經營的電力網。這3個波羅的海國家曾受蘇聯控制，現在則都是北約和歐盟成員，與俄羅斯關係緊張。

愛沙尼亞把2007年一場癱瘓國內網路的網攻歸咎於俄國，那次事件促使北約檢討對「網路戰」的準備程度。

總部位於拉脫維亞首都里加（Riga）的智庫「北約戰略溝通卓越中心」（NATO Strategic Communications Centre of Excellence）主任沙茲（Janis Sarts）說，俄國可能會對波羅的海國家和西方發動網攻，以及阻礙能源供應，「來試圖分裂西方聯盟、為西方政府製造內部壓力」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110216

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