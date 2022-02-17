巴西總統會晤蒲亭 宣揚和平共融

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西總統波索納洛今天與俄羅斯總理蒲亭會面後宣稱，巴西宣揚和平並尊重「以這種方式行事的人」，並強調與俄羅斯在能源、可持續性和技術發展領域的雙邊關係潛力。

巴西媒體報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）沒有直接提及目前俄羅斯與烏克蘭和北大西洋公約組織（NATO）成員國之間的危機，只是感謝蒲亭（Vladimir Putin）「對巴西的接受和信任」，並表示「世界和平乃眾人之益。」

波索納洛還表示，巴西商業已恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前的水準，由於農業綜合企業發展，對化肥生意有很大興趣，且提到能源和國防領域的商機。

此外，波索納洛還感謝蒲亭在亞馬遜問題上為巴西「捍衛主權」，稱兩國將就生物技術和可持續性發展進行對話。

根據報導，波索納洛與蒲亭會面後即表示，「巴西與俄羅斯團結一致」，且「兩國有很多可以合作的地方」。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil）國際分析家桑塔納（Lourival Sant’Anna）指出，波索納洛說「巴西與俄羅斯團結一致」，可能會被全世界解讀為「巴西支持軍事恐嚇烏克蘭」。

波索納洛的俄羅斯之行曾受到巴西政府一些部長質疑，因為正值東歐地區地緣政治的敏感時期，北約成員國指控俄羅斯企圖入侵烏克蘭領土，俄羅則辯稱東歐是俄國的影響區，希望阻止烏克蘭加入以美國為首的北約組織。

根據巴西外交部，波索納洛與蒲亭的會晤結束後，俄羅斯政府在克里姆林宮為波索納洛設宴，午宴結束後，波索納洛與俄國議會下議院議長會面，接著出席當地企業界人士舉行的一場活動，17日續前往匈牙利會見該國總理奧班（Viktor Orbán）。（編輯：高照芬）1110217