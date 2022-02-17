德智庫：北京制裁立陶宛恐自食惡果

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（中央社記者林育立柏林17日專電）立陶宛因挺台遭中國貿易制裁，德國智庫德國經濟研究所指出，北京的作法影響歐洲單一市場的運作，長遠來看將影響歐洲與中國的互動，最後可能自食惡果。

德國經濟研究所（Institut der deutschen Wirtschaft）分析說，中國以非正式的貿易制裁方式，限制從立陶宛的進口，也波及在立陶宛設廠和採用立陶宛零件的歐洲各國企業，他們對中國的進出口都受到連累，影響遍及整個歐盟，並非中國與立陶宛的雙邊問題。

這家位於科隆的智庫在一篇題為「中國制裁立陶宛對歐盟的影響」的報告指出，丹麥、德國、法國企業對中出口使用立陶宛產零件的金額最高，其中德國部分以汽車、化工和機械業受的影響最大，至於採用立陶宛零件占對中出口的比例則以拉脫維亞最高。

歐盟是單一市場，各國供應鏈緊緊相連。報告指出，北京對立陶宛的制裁儘管對整體經濟影響有限，卻會破壞單一市場的正常運作，這是根本的原則問題，歐盟絕不能接受，肯定歐盟向世界貿易組織（WTO）提訴，將問題公開化。

其次，報告建議歐盟儘速推動反脅迫工具的立法，讓歐盟執委會無需成員國和歐洲議會批准，即可對貿易制裁採取反制行動，嚇阻中國等國家制裁歐盟成員國。

報告結論認為，這起事件凸顯中國認定自身利益受到傷害時如何恣意妄為、不遵守貿易規範、試圖隱瞞、對待相對弱小的國家毫不妥協，長遠來看將衝擊對歐洲與中國的互動，最後可能自食惡果。

首先，按官方立場，歐盟視中國為夥伴、競爭者和體制對手，北京對立陶宛的制裁，讓歐盟無法把中國當成建設性的夥伴，對中國的態度將向後兩者位移。

其次，為阻止德國新政府對中國強硬，過去一段時間北京努力扮演可靠的夥伴，北京對立陶宛的脅迫會給柏林對中國的鷹派藉口，讓鴿派無話可說。

最後，歐洲企業警覺到自己原來受地緣政治左右，供應鏈隨時可能出問題，將來會有愈來愈多企業檢討自己對中國的依賴。（編輯：黃自強）1110217