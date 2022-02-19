中國間諜走私軍備案 澳媒：疑涉及習近平表弟

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（中央社記者丘德真雪梨19日專電）澳洲警方破獲一宗涉及中國間諜的走私軍備案。兩名定居於澳洲但分別來自中國和俄羅斯的男子，被指自俄羅斯走私軍用設備至中國；該案疑似牽扯到一個與習近平親戚有關的間諜網絡。

雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）今天報導，昆士蘭裁判法院（Queensland Magistrate’s Court）18日就該案展開聆訊。被告分別為出生於中國、現年64歲的會計師李金（Kim Bowei Lee，音譯）；以及出生於俄羅斯的63歲商人契爾（Alexander Cher）。二人均被指控違返澳洲「防衛貿易控制法」（Defence Trade Control Act）。

報導指出，有好幾名未獲授權公開發言的不具名澳洲官員透露，該案與澳洲情報組織（ASIO）針對中國潛伏澳洲間諜網絡所展開的一項更大規模調查有關。

官員又透露，針對該案的調查工作是從2016年8月開始。當時澳洲當局盯上一架由一家澳洲賭場安排的私人飛機，並且派遣執法人員搜查該架飛機，發現機上一共載著6人，其中包括李金、齊明（Ming Chai，中國國家主席習近平的表弟）、墨爾本黑幫大哥周九明（Tom Zhou），以及一名疑似與中國情報機構有關的人士。

報導指出，在昆士蘭裁判法院昨天聆訊過程中，李金和契爾被指涉及的同夥，包括一名中國男子，還有目前流亡海外並且遭國際刑警發出紅色通緝令追捕的墨爾本商人陳春生（Brian Chen）。

報導提到，陳春生於2019年3月曾經在墨爾本機場接受澳洲情報組織人員問話，隨後獲准離開澳洲。

一位已經聽取澳洲情報組織簡報的不具名澳洲官員向雪梨晨驅報表示，陳春生是中國軍方的情報員，並且「以（中國）間諜的身分周遊世界各地」。

澳洲情報組織接獲線報指出，陳春生在2年前，曾經試圖將同樣是中國特務的維多利亞州自由黨（Victorian Liberal Party）黨員趙波（音譯，Bo "Nick" Zhao）安插進入澳洲國會。

報導又提到，有關該案呈交予法院的文件指兩名被告於2018年1月9日和7月27日，曾經替另一名人士安排從俄羅斯將多項物品運往中國，而有關物品是屬於澳洲「防衛及戰略物品」清單內容。

報導還提到，澳洲警方目前指控李金和契爾的罪名，僅涉及計畫非法仲介軍備供應，並未涉及任何間諜活動和其他罪行。

另外，據紐約時報中文網在2019年8月5日報導，澳洲情報官員於2016年在調查一宗洗錢案件過程中，搜查一架私人飛機；而齊明正是當時機上乘客之一。（編輯：高照芬）1110219