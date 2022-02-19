拓展美國學生國際觀 加州社區大學樂與台灣交流

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美國加州喜瑞都社區大學、瑞航德社區大學自2017年起在暑假期間安排學生到台灣文化交流。圖為美大學生在新北市頭前國中擔任英語助教。（駐洛杉磯教育組提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年2月19日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）台美教育交流持續深化，除了學術型的大學之外，加州兩所社區大學近年支持上百名學生到台灣文化交流。一名校長指出，這項交流有助美國大學生拓展國際觀。

來自台灣、擁有電腦博士學位的劉昕現為喜瑞都社區大學（Cerritos College）民選校董，在她促成下，結合過去任教的瑞航德社區大學（Rio Hondo College）自2017年起，每年安排數十名美國大專生到台灣。

一直到疫情之前，兩所社區大學總共100多名學生，在暑假期間到台灣住進寄宿家庭1個月，為台灣高中生擔任英語助教，同時學習華語、體驗台灣生活；疫情期間，改採線上英語教學營。5年多來台灣學生受惠超過千人。

這項計畫由劉昕、瑞航德大學校長潘子瑜推動，得到僑胞團體「世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會」支持，該團體由具企業管理經驗的女性會員組成。會長徐洸玲表示，希望以產學合作的模式擴大交流。

徐洸玲表示，美國大專生到台灣，除了體驗文化、教台灣學生英文之外，該會更準備在疫情趨緩、恢復實體交流之後，安排美國學生參訪台灣的高科技產業、科學園區。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程今天在洛杉磯華僑文教中心的一場記者會上，感謝兩所社區大學及世華大洛杉磯分會對台美教育合作的支持。

林暉程表示，2020年「台美教育倡議」通過以來，台美之間除了持續推動學術型大學校對校的交流、15所台灣華語文中心在美揭幕之外，現更結合民間僑團的力量，深入社區大學體系，讓台灣有機會向美國的大專生展現技職教育、高科技產業的硬實力。

林暉程代表駐洛杉磯辦事處和台北市、新北市教育局等單位頒發感謝狀給社區大學的校方代表與世華大洛杉磯分會。

喜瑞都社區大學校董路易斯（Zurich Lewis）接受中央社記者訪問，談到這樣的交流對美國學生的幫助指出：「美國人不論什麼族群，眼界都比較窄，不關心美國以外的事情。這個計畫對學生是一個很好的機會，去到地球另一端的台灣，培養不一樣的眼界，體會我們也是這個地球村的一分子。」

他說：「我們希望學生認識，這個世界上不是只有美國。美國是一個偉大的國家，但這個世界上還有其他偉大的國家、值得學習的文化。美國本身雖然融合多樣文化，但無論是你與人談天、品嚐各國料理，都不如親身生活在當地一段時間。」

瑞航德社區大學副校長米勒（Don Miller）表示：「這項從2017年開始的交流計畫，對很多美國學生都是一生一次難得的海外生活經驗，親身走出去看看這個世界，體驗不同文化，同時對於自身未來的職業發展也有幫助。」

曾經到過台灣3次的喜瑞都社區大學校長費耶羅（Jose Fierro）提到，台灣融合東方與西方文化，兼具歷史文化與現代科技，這是最讓他感到驚艷地方，「街頭上有延續千年的歷史傳統，站上台北101又可見到台灣做為科技與商業中心的現代化風貌」。

費耶羅說：「美國相對而言還是一個年輕的國家，我們的學生到了台灣，可以學習台灣悠久的歷史傳統與文化涵養。」他也提到，對美國而言，地球另一頭的台灣以一個多年好友的地位存在著。

他說：「台灣與美國雖然有許多差異，但台灣成為美國盟友已經很長一段時間，扮演很好的模範。藉著這樣的交流，我們可以尋求兩邊更多的共同點，而不是差異，讓這份友誼可以更長更久。」

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這項交流的推手之一是同樣來自台灣的潘子瑜。她最初在社區大學教授會計與商業課程，30多年之後她是現任瑞航德社區大學校長。潘子瑜說，為了促成這項交流，她與劉昕一度還幫學生湊機票錢。

潘子瑜分享一個小故事，可見台美交流的影響之深。她說一次在某位市長的生日宴會上，有一名播放音樂的DJ上前向她攀談，表明自己是社區大學學生，因為交流計畫去了台灣，受到寄宿家庭以家人一般的對待，讓這名學生感動至今，很想要找機會再去台灣。（編輯：周永捷）1110219

在僑胞團體「世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會」支持下，加州兩所社區大學近5年安排學生與台灣交流。前排左起為喜瑞都社區大學校董路易斯、校長費耶羅、校董劉昕、洛杉磯辦事處副處長林暉程、瑞航德社區大學校長潘子瑜、副校長米勒、世華大洛杉磯分會會長徐光玲。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月19日

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程（右1）18日頒發新北市政府的感謝狀給喜瑞都社區大學校董劉昕（左1）、瑞航德社區大學校長潘子瑜（右2）、副校長米勒。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月19日

美國加州喜瑞都社區大學、瑞航德社區大學自2017年起在暑假期間安排學生到台灣文化交流。圖為美大學生在新北市頭前國中擔任英語助教。（駐洛杉磯教育組提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年2月19日